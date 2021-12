Maroc : quand Vahid Halilhodzic évite de déclarer l'Algérie favorite de la CAN

Dans un peu plus de deux semaines (9 janvier-6 février), la Coupe d'Afrique des Nations fera ses grands débuts au Cameroun. L'occasion pour le sélectionneur marocain Vahid Halilhodzic, présent en conférence de presse ce jeudi, de justifier son groupe convoqué mais également de se prononcer sur les favoris de la compétition... Ou plutôt de rester vague. Devant les journalistes, le technicien des Lions de l'Atlas s'est, en effet, montré très embarrassé au moment de répondre à la question du favori : «il y a quatre ou cinq équipes de très bons niveaux, avec des joueurs exceptionnels, de classe mondiale. Ce sont des équipes qui peuvent, avec le Maroc, être favorites. Je ne veux pas me prononcer… Ça va créer… Bon, c’est une compétition très élevée», a-t-il tout d'abord rappelé.

Relancé sur le sujet, Halilhodzic n'a malgré tout pas souhaité prononcer le mot «Algérie» afin, notamment, de pas réveiller les tensions qui règnent entre les deux pays : «il y a beaucoup de bonnes équipes, je pense que vous imaginez lesquelles peuvent être favorites. Ce n’est pas la peine qu'on se répète. Le plus grand favori, vous le connaissez. Mais on est là aussi». Tenante du titre de la CAN et récemment sacrée lors de la Coupe Arabe 2021, l'Algérie s'avance, en effet, avec le statut de favori.