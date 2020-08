Ligue des Champions : le football français est à la fête

La suite après cette publicité

Deux sur quatre. Pour la première fois de son histoire, le football français a réussi à placer deux équipes dans le dernier carré de la Ligue des Champions. C'est également la deuxième fois que Parisiens et Lyonnais accèdent à ce stade de la compétition. On aura ainsi droit à deux confrontations franco-allemandes qui ont notamment déjà fait réagir Emmanuel Macron. « À Bruxelles comme sur les terrains, la France et l’Allemagne, moteurs de l’Europe ! La Chancelière Merkel ne m’en voudra pas de soutenir Paris et Lyon mardi et mercredi... », a lancé le président de la République sur les réseaux sociaux.

Didier Quillot, directeur général de la LFP, avait également le sourire. « Quelle fierté pour la Ligue 1 Uber Eats ! 2 clubs français en demi-finales de Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire », écrivait-il sur Twitter. « C’est une revanche pour le football français qui mérite 4 qualifiés en Ligue des Champions et 2 en Europa League c’est mon prochain combat uni avec Nasser », a pour sa part lancé Jean-Michel Aulas, président de l'OL.

La non-reprise du foot a-t-elle été favorable ?

Les joueurs des deux clubs ont également tenu à défendre la Ligue 1, souvent critiquée à l'étranger, et en Angleterre notamment où le surnom de "farmers league" (championnat des fermiers) lui a été attribué. Kylian Mbappé a ainsi tweeté : «FARMERS LEAGUE 🤡» avec un émoji tête de clown, se moquant des détracteurs du championnat français. « Laisse les parler », a répondu Moussa Dembélé, l'attaquant de l'OL.

Let them talk 🙄 — Moussa Dembélé (@MDembele_10) August 15, 2020

Une question se pose tout de même : l'arrêt du football en France a-t-il joué en faveur des écuries de Ligue 1, et ce alors qu'on pouvait penser l'inverse dans un premier temps ? Un constat que l'on peut aussi tenir pour la Bundesliga, qui s'est terminée bien plus tôt que la Liga, la Serie A et la Premier League, en plus d'avoir disputé moins de matchs et donc de ne pas avoir eu un calendrier particulièrement intensif. Quoi qu'il en soit, les fans de football français ont de quoi être heureux et fiers !