Stade Rennais : Estéban Lepaul de nouveau forfait face à Strasbourg

Estéban Lepaul ne retrouvera pas les terrains ce week-end. Touché à la cheville gauche lors de la défaite de Rennes face au Paris FC (4-3), dimanche dernier, l’attaquant sera absent pour la réception de Strasbourg, prévue ce dimanche à 17h15 à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. « Estéban ne sera pas dans le groupe ce week-end, il est indisponible », a confirmé Franck Haise ce samedi en conférence de presse.

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Meilleur buteur du championnat avec déjà 7 réalisations, Lepaul avait déjà manqué le déplacement sur la pelouse de la Juventus (2-2) en Ligue Europa. Sa date de retour reste incertaine, alors que Rennes se déplacera à Nice le 25 octobre. « On regarde au jour le jour si les choses avancent. C’est le cas, mais donner un délai pour la reprise réathlétisation, la reprise groupe et la compétition, je n’en ai pas encore. C’est une entorse, il n’y a pas de choses gravissimes car sinon, on sait que ce serait vraiment long, mais on voit au quotidien », a ajouté le coach rennais.