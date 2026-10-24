Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Stade Rennais : Estéban Lepaul de nouveau forfait face à Strasbourg

Par Allan Brevi
1 min.
Rennes Strasbourg
winamax
1 1.74 N 4.10 2 3.55 1er pari remboursé

Estéban Lepaul ne retrouvera pas les terrains ce week-end. Touché à la cheville gauche lors de la défaite de Rennes face au Paris FC (4-3), dimanche dernier, l’attaquant sera absent pour la réception de Strasbourg, prévue ce dimanche à 17h15 à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. « Estéban ne sera pas dans le groupe ce week-end, il est indisponible », a confirmé Franck Haise ce samedi en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Meilleur buteur du championnat avec déjà 7 réalisations, Lepaul avait déjà manqué le déplacement sur la pelouse de la Juventus (2-2) en Ligue Europa. Sa date de retour reste incertaine, alors que Rennes se déplacera à Nice le 25 octobre. « On regarde au jour le jour si les choses avancent. C’est le cas, mais donner un délai pour la reprise réathlétisation, la reprise groupe et la compétition, je n’en ai pas encore. C’est une entorse, il n’y a pas de choses gravissimes car sinon, on sait que ce serait vraiment long, mais on voit au quotidien », a ajouté le coach rennais.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes
Franck Haise
Esteban Lepaul

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Franck Haise Franck Haise
Esteban Lepaul Esteban Lepaul
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier