MU : Cristiano Ronaldo a discuté de son avenir avec Sir Alex Ferguson

Selon le Mirror, l’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo se serait entretenu avec Sir Alex Ferguson au sujet de son avenir. Le Portugais de 37 ans aurait eu une série de réunions privées tout au long de la saison avec l’ancien manager des Red Devils. Le technicien écossais pourrait avoir un rôle déterminant sur la suite de l’aventure de Ronaldo à Manchester.

Ferguson avait déjà été important lors du retour de l’international Portugais à Old Trafford. Les deux hommes ont toujours eu une relation étroite et d’après le quotidien britannique, Ferguson fait en sorte que Ronaldo reste à United cet été, malgré une saison assez compliquée pour l’équipe de Ralf Rangnick et les rumeurs d’un éventuel départ. Sous contrat avec United jusqu’en juin 2023, avec une année en option, Ronaldo a disputé cette saison 38 matches avec les Red Devils, inscrit 24 buts et délivré trois passes décisives.