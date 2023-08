Espoirs : la FFF justifie le choix Thierry Henry

La suite après cette publicité

Nommé sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry est actuellement présenté au siège de la FFF. L’occasion pour le patron de la fédération Philippe Diallo d’expliquer pourquoi la FFF a choisi l’ancien meilleur buteur des Bleus.

«Il nous fallait quelqu’un qui puisse incarner l’ambition olympique de la Fédération. Avec Marc Keller et Hubert Fournier, notre choix s’est porté sur Thierry Henry de manière unanime par son expérience du haut niveau, sa manière de communiquer avec les joueurs et sa capacité de discuter avec les clubs pour libérer les joueurs. Les objectifs ? Se qualifier pour l’Euro 2025 Espoirs, en priorité. Puis, monter sur le podium olympique en 2024 et, si possible, décrocher un titre de champion olympique, qu’on a remporté il y a 40 ans maintenant», a-t-il confié en conférence de presse.