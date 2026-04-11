Ligue 1 : le FC Nantes et l’AJ Auxerre n’ont pas réussi à frapper fort

Au Stade de l’Abbé-Deschamps, l’AJ Auxerre et le FC Nantes se sont affrontés dans une rencontre capitale pour la lutte pour le maintien lors de la 29e journée de Ligue 1. Les Bourguignons, barragistes avant le coup d’envoi, espéraient prendre leurs distances avec la zone rouge, tandis que les Canaris, 17es, avaient l’obligation de ramener un résultat pour rester au contact de leurs concurrents. Pour cette affiche tendue, Christophe Pélissier avait aligné un 4-2-3-1 avec Donovan Léon dans les buts derrière une défense composée de Senaya, Diomandé, Okoh et Mensah. Au milieu, Owusu et Danois formaient le double pivot alors que Faivre, Namaso et Oppegard soutenaient Sinayoko en pointe. En face, Vahid Halilhodzic avait opté pour un 4-1-4-1 avec Anthony Lopes dans la cage, protégé par Guilbert, Yousuf, Cozza et Machado. Coquelin évoluait en sentinelle derrière Lepenant et Kaba, tandis que Tabibou et Ganago accompagnaient Abline en attaque. Dans une enceinte pleine et sous la direction de Willy Delajod, la tension du maintien s’est immédiatement ressentie sur la pelouse.

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La première période a été disputée et engagée, avec deux équipes prudentes mais déterminées à faire la différence. Nantes a d’abord pris l’initiative et Donovan Léon s’est montré vigilant sur une tentative de Deiver Machado, finalement signalée hors-jeu (7e). Auxerre a progressivement répondu et Lassine Sinayoko a failli ouvrir le score de la tête sur un centre de Kévin Danois, mais sa reprise est passée tout près du poteau (19e). Le match s’est ensuite durci avec plusieurs fautes, Johann Lepenant écopant d’un avertissement pour une intervention tardive sur Oppegard (16e). Les Canaris ont pourtant été les plus dangereux dans la seconde partie du premier acte. Tabibou s’est présenté face au but, mais Donovan Léon a parfaitement anticipé en sortant dans ses pieds (37e), avant que Mohamed Kaba ne manque le cadre de la tête sur un centre de Machado (42e). Auxerre a tenté de répondre dans les dernières minutes mais la défense nantaise, emmenée par Nicolas Cozza, a tenu bon. Les deux formations sont donc rentrées aux vestiaires sur un score nul, dans un duel fermé où chaque équipe a craint de se découvrir.

Un match nul sans saveur qui questionne

Au retour des vestiaires, la rencontre a perdu en rythme et la tension liée au maintien a semblé peser sur les deux camps. Les contacts se sont multipliés et les occasions se sont faites plus rares. Ignatius Ganago a bien coupé de la tête un centre de Matthis Abline mais Donovan Léon est resté vigilant sur sa ligne (49e). Auxerre a ensuite tenté de pousser et a obtenu deux corners consécutifs frappés par Kévin Danois, sans parvenir à inquiéter Anthony Lopes (63e). Les Bourguignons ont même cru obtenir un penalty pour une main de Francis Coquelin dans la surface, mais après visionnage de la VAR, l’arbitre a finalement décidé de ne pas sanctionner l’action (66e). Les deux entraîneurs ont alors tenté d’apporter du sang neuf, Sékou Mara faisant notamment son entrée côté auxerrois (67e), tandis que Nantes a procédé à plusieurs changements pour tenter de faire basculer la rencontre.

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Dans le dernier quart d’heure, les deux équipes ont cherché à arracher la décision mais la crispation est restée palpable. Sékou Mara a tenté sa chance après un service de Sinayoko mais sa frappe s’est envolée (69e), tandis que Johann Lepenant a tenté une volée au-dessus après un corner nantais (76e). Auxerre a poussé dans les dernières minutes et Sinayoko a encore été trouvé dans la surface, mais la défense des Canaris a repoussé le danger (80e). La fin de match a même été brièvement interrompue en raison de fumigènes derrière la cage de Donovan Léon (84e). Finalement, aucune des deux équipes n’a réussi à faire la différence et elles se sont quittées sur un match nul qui reflétait la tension du maintien. Au classement, Auxerre reste 16e avec 24 points et conserve une petite marge sur Nantes, toujours 17e avec 19 unités, tandis que Metz ferme la marche avec 15 points. Dans cette lutte acharnée pour le maintien, chaque point comptera désormais à l’approche du sprint final du championnat