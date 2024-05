Inter : le nouveau propriétaire fait une promesse

Avec le non-remboursement du prêt par Steven Zhang de Sunning, c’est désormais le fonds américain Oaktree qui a pris possession de l’Inter. Les nouveaux propriétaires ont voulu rassurer les tifosi: «Aujourd’hui marque le début d’un nouveau chapitre dans le partenariat entre l’Inter et Oaktree. Alors que nous prenons possession du Club, nous souhaitons réitérer notre engagement envers la prospérité et le succès de la Société. Depuis 2021, nous sommes partenaires et supporters de l’Inter. Nous apprécions grandement l’héritage historique et l’esprit inébranlable des joueurs et des supporters. Votre passion et votre fidélité sont le cœur battant et la source du succès durable des Nerazzurri», a d’abord précisé Oaktree.

La suite après cette publicité

«Nous sommes fiers que notre financement au cours des trois dernières années ait contribué à soutenir les récents succès du Club. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de direction actuelle pour continuer à tirer parti de l’élan de la deuxième étoile historique. C’est pourquoi nous nous efforçons d’assurer la stabilité opérationnelle et financière, qui contribuera au succès durable du Club sur et en dehors du terrain», a conclu les propriétaires dans le communiqué officiel de l’Inter.