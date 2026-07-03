Chelsea met Andrey Santos sur le marché

Le mercato risque de faire nouvelles victimes à Chelsea. La venue de Xabi Alonso sur le banc redessine encore la hiérarchie de certains postes au sein de l’effectif. Si l’avenir d’Enzo Fernandez n’est pas assuré, lui qui souhaite s’en aller contre la volonté de son club, d’autres sont invités à se trouver un nouveau challenge. C’est le cas d’Andrey Santos (22 ans), révèle la BBC.

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Les Blues aimeraient profiter du Brésilien pour réaliser une belle vente, alors que le marché au poste de milieu de terrain s’est emballé suite aux transferts records d’Elliot Anderson à Manchester City (135 M€), de Mateus Fernandes à Tottenham (98 M€) et probablement de Sandro Tonali (115 M€), toujours chez les Spurs. Le club de Londres est surveillé par l’UEFA et la Premier League quant à son équilibre financier. L’ancien Strasbourgeois, arrivé pour 23 M€ de Santos en 2022, a déjà pas mal de courtisans.