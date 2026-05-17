Les supporters de l’OGC Nice pètent les plombs et envahissent le terrain après l’officialisation des barrages

Il n’y a pas qu’à Nantes que la tension a explosé en cette fin de saison. Alors que les supporters canaris ont envahi la pelouse de la Beaujoire lors de la dernière rencontre face à Toulouse, les ultras de l’OGC Nice ont, eux aussi, fait irruption sur la pelouse de l’Allianz Riviera au coup de sifflet final du match nul contre le FC Metz (0-0). Une réaction forte à l’issue d’une soirée marquée par la validation du passage des Aiglons par les barrages.

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Cette ultime journée de championnat concentrait plusieurs enjeux dans la course au maintien et à la place de barragiste. Tandis que l’AJ Auxerre s’est offert un succès de prestige sur la pelouse de Lille (0-2) et a décroché son maintien, Nice devait impérativement assurer face à Metz, déjà condamné. Dans ce contexte, les Aiglons avaient leur destin entre les mains pour éviter une désillusion plus lourde.

Le barrage contre Saint-Étienne et la finale de Coupe de France au programme des prochains jours

Sur le terrain, la prestation niçoise a pourtant longtemps manqué de maîtrise. Face à des Messins entreprenants dans le premier quart d’heure, les joueurs du Gym ont peiné à imposer leur rythme et à répondre à l’intensité adverse. Malgré un léger sursaut après la pause, les occasions sont restées rares, à l’image des tentatives de Sofiane Diop, sans réussite (55e, 72e).

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Avec ce match nul, l’OGC Nice termine finalement à une place de barragiste et devra disputer son maintien en Ligue 1 face à l’AS Saint-Étienne, sur deux matchs (aller, le 26 mai - le retour, le 29 mai). Entre les deux rencontres, les Aiglons auront l’occasion de glaner leur premier titre depuis 1997 face à Lens en finale de Coupe de France. Un scénario frustrant pour les Aiglons, immédiatement suivi d’une forte colère des supporters, descendus sur la pelouse pour exprimer leur mécontentement au coup de sifflet final, avant que la situation ne soit contrôlée par les forces de l’ordre.