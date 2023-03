La terrible stat de l’OL en Ligue 1

L’Olympique Lyonnais est-il devenu une équipe moyenne de Ligue 1 ? Si l’on en croit le classement de cette saison 2022-2023 (Lyon est 10e de Ligue 1), difficile de dire le contraire. Même constat quand on regarde de plus près les confrontations directes des Lyonnais face aux formation du Top 10, contre qui l’OL n’a pris que 9 petits points depuis le début de l’exercice en cours. Signe que le septuple champion de France traverse une passe vraiment compliquée.

À titre comparatif, le PSG est l’équipe ayant le plus cartonné à ce petit jeu (24 points). Même depuis le départ de Peter Bosz, remplacé par Laurent Blanc, les Gones peinent à enchaîner les bons résultats en championnat. Tenu en échec par Lorient ce week-end (0-0), Lyon s’est éloigné encore un peu plus d’un rêve qui semble difficilement atteignable au fur et à mesure que la saison passe, à savoir accrocher le wagon européen. Le salut passera peut-être par une victoire en Coupe de France, où le club rhodanien affrontera Nantes en demi-finales.

