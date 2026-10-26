FC Barcelone-Real Madrid : ça a chauffé entre deux joueurs après la rencontre
Le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid (1-2) a connu un dernier épisode particulièrement tendu dans le temps additionnel. Alors que les Madrilènes défendaient leur avantage, une faute sur Kylian Mbappé a provoqué des protestations et plusieurs échanges houleux. La situation s’est ensuite envenimée près d’un corner, où Karim Adeyemi et Jude Bellingham se sont accrochés, obligeant leurs coéquipiers à intervenir pour calmer les esprits.
👀| Bellingham with Adeyemi after the game. https://t.co/5w0RAzW8cO— Kalshi FC (@KalshiFC) October 25, 2026
L’image marquante de cette fin de rencontre reste l’intervention d’Andriy Lunin. Depuis sa surface de réparation, le gardien ukrainien a traversé une grande partie du terrain pour rejoindre les joueurs et tenter de les séparer. Un dénouement électrique pour un Clasico jusque-là relativement maîtrisé, finalement remporté par le Real Madrid, qui repart du Camp Nou avec trois points précieux dans la course au titre.
En savoir plus sur
La presse européenne annonce un Ballon d’Or historique, la masterclass de Cucurella contre Lamine Yamal choque l’Espagne
Nos dernières vidéos
La presse européenne annonce un Ballon d’Or historique, la masterclass de Cucurella contre Lamine Yamal choque l’Espagne
Les plus lus
Explorer