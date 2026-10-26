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Liga

FC Barcelone-Real Madrid : ça a chauffé entre deux joueurs après la rencontre

Par Allan Brevi
1 min.
Jude Bellingham et Kylian Mbappé @Maxppp
Barcelone 1-2 Real Madrid

Le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid (1-2) a connu un dernier épisode particulièrement tendu dans le temps additionnel. Alors que les Madrilènes défendaient leur avantage, une faute sur Kylian Mbappé a provoqué des protestations et plusieurs échanges houleux. La situation s’est ensuite envenimée près d’un corner, où Karim Adeyemi et Jude Bellingham se sont accrochés, obligeant leurs coéquipiers à intervenir pour calmer les esprits.

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L’image marquante de cette fin de rencontre reste l’intervention d’Andriy Lunin. Depuis sa surface de réparation, le gardien ukrainien a traversé une grande partie du terrain pour rejoindre les joueurs et tenter de les séparer. Un dénouement électrique pour un Clasico jusque-là relativement maîtrisé, finalement remporté par le Real Madrid, qui repart du Camp Nou avec trois points précieux dans la course au titre.

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