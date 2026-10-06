Newcastle : les coups durs s’accumulent pour Ewen Jaouen

Ce rassemblement fait décidément des dégâts au sein de l’équipe de France Espoirs. Après Ethan Mbappé et Senny Mayulu, c’est Ewen Jaouen qui a dû laisser ses partenaires avant le match face au Luxembourg samedi dernier. Remplacé en sélection par Issiaka Touré, le portier de Newcastle s’est plaint d’un problème aux ischio-jambiers lors de l’entrainement et est rentré en Angleterre après une première IRM. Rien de trop grave, en apparence seulement. Les dernières images ont révélé une lésion bien plus importante que prévu.

La suite après cette publicité

D’après les informations de The Chronicle, le gardien de 20 ans n’a pas d’autre choix que de subir une intervention chirurgicale. Il va devoir s’absenter pendant plusieurs semaines au minimum, même si aucune durée d’indisponibilité n’a pour le moment été communiquée, ni par le média anglais, ni par son club. Il s’agit dans tous les cas d’un nouveau coup dur pour celui qui en est déjà à sa 2e blessure depuis sa signature cet été chez les Toons pour 28,5 M€ en provenance de Reims. Il est devenu le joueur le plus cher recruté en Ligue 2.

Blessé pour plusieurs semaines

Le défi était grand pour se faire une place et ses ennuis de santé ne l’avantagent pas. Depuis le début de la saison, il n’a disputé qu’un match de Carabao Cup, un succès 3-2 face à West Bromwich Albion à la fin août. Jaouen a signé jusqu’en 2030 sans la promesse d’être numéro un, et pour cause. Quelques semaines après sa signature, et alors que Matthias Jaissle était en train de prendre la suite d’Eddie Howe, Newcastle a fait signer Lukas Hornicek (24 ans), international tchèque (2 sélections), pour 30 M€ depuis Braga et lui offrir la place de titulaire.

La suite après cette publicité

Pour ne pas arranger la situation de la doublure française, une blessure à la cheville l’a tenu éloigné des terrains tout le mois de septembre, lui faisant notamment louper le second match de League Cup, une victoire contre Millwall cette fois où il aurait dû avoir sa chance. En son absence, Nick Pope en a profité pour revenir en odeur de sainteté et prendre place sur le banc. Les éléments ne tournent pas en la faveur de l’international espoir tricolore. Ce dernier sera une nouvelle fois forfait pour les matchs à venir, comme celui à Everton au 4e tour de League Cup.