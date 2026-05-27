LdC : Samir Nasri n’ira pas à Budapest !

La finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal approche (ce samedi à 18h00) et Canal +, diffuseur officiel, va mettre le paquet durant toute la soirée. Or, un élément qui est régulièrement présent sur les antennes de la chaîne sera absent au bord du terrain à Budapest : Samir Nasri. Le consultant, ancien joueur de l’OM, était accrédité pour se rendre à la Puskas-Arena, cependant, une raison bien particulière a chamboulé ses plans.

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Lors de la demi-finale entre le club de la capitale et le Bayern Munich, les supporters parisiens, alors situés dans les tribunes hautes, avaient insulté l’ancien attaquant marseillais. Nasri sera donc en plateau à Paris, aux côtés de l’ancien portier parisien Mickaël Landreau. De leurs côtés, David Ginola, Laure Boulleau et Robert Pirès, qui a disputé la dernière finale de Ligue des Champions d’Arsenal en 2006, seront présents au bord de la pelouse.