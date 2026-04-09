CAN 2025 : Achraf Hakimi réclame au TAS le sacre du Maroc

Achraf Hakimi fait partie des principaux acteurs du quart de finale aller de Ligue des Champions remporté hier par le Paris Saint-Germain face à Liverpool (2-0). Sollicité par les médias à l’issue du match, le latéral marocain a été relancé sur la finale controversée de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal. S’il s’est excusé pour le fameux épisode des serviettes, Hakimi estime néanmoins que le sacre des Lions de l’Atlas décidé par le Jury d’Appel de la CAF mérite d’être confirmé par le Tribunal arbitral du sport (TAS).

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«C’est une période difficile, marquée par des tensions sur le terrain. Je ne suis pas fier de l’image que nous avons donnée avec ces serviettes. Malgré cela, l’équipe a fait bonne figure sur le plan sportif. Nous respectons l’adversaire et la compétition. On évalue actuellement la situation et nous espérons qu’une décision sera prise dans l’intérêt du football et de l’Afrique. J’espère que nous pourrons gagner, car nous le méritons et parce qu’on ne peut pas quitter un terrain de jeu comme ça», a-t-il confié hier soir à Movistar+.