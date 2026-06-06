CdM 2026 : le match amical de l’Arabie saoudite arrêté 2h pour des orages

Voilà qui pourrait donner un avant-goût des galères climatiques attendues lors de la prochaine Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Alors que plusieurs organisations alertent sur les conditions climatiques inquiétantes pour la compétition avec des fortes chaleurs, des gros orages ou des tempêtes, l’Arabie saoudite a eu un avant-goût lors de son match de préparation face à Porto Rico.

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La formation saoudienne s’est tranquillement imposée face à Porto Rico (3-0) lors de sa rencontre à Austin dans le Texas. Mais voilà, après 20 minutes de jeu, la rencontre a été arrêtée en raison de forts orages. Les impacts de foudre répétés ont stoppé la rencontre pendant plus de deux heures. La rencontre qui avait débuté à 1h du matin (heure française) s’est terminée à 5 heures du matin…