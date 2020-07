Liga : Majorque domine Levante, pas de vainqueur entre Eibar et Leganés

Pour le compte de la 35e journée de Liga, Majorque accueillait Levante. Dans la zone rouge, les locaux voulaient l'emporter pour se rapprocher d'Alavés, première équipe non relégable. Et les hommes de Vicente Moreno ont réussi à prendre les trois points (2-0) grâce à des réalisations de Cucho et Kubo.

La suite après cette publicité

Avec ce succès précieux, Majorque est désormais à trois points d'Alavés. De son côté, Levante occupe la douzième place du classement de Liga. Dans l'autre rencontre, Eibar et Leganés croisaient le fer mais les deux équipes se sont quittées sur un match nul et vierge.

Les résultats de 19h30 :

Majorque 2-0 Levante : Cucho (40e), Kubo (84e)

Eibar 0-0 Leganés