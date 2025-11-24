PSG : la mise au point de Yohan Cabaye sur la visite de l’inspection du travail

Ce lundi, le PSG a organisé un point presse avec de nombreux journalistes en marge des 50 ans du centre de formation du club. Ainsi, les dirigeants parisiens avaient l’occasion de revenir sur de nombreux sujets qui ont alimenté l’actualité du club de la capitale ces derniers mois. En octobre dernier, l’inspection du travail s’était rendue au Campus PSG et avait noté "une charge de travail qui ne respecterait pas les normes et un problème de management" après des rumeurs de harcèlement et de mal-être de nombreux collaborateurs.

Yohan Cabaye est ainsi sorti du silence cet après-midi. Le directeur sportif du centre de formation, visé de fait par cette enquête, a affirmé que le club parisien n’avait rien à cacher : « il y a eu une visite de l’inspection du travail, oui (…). On doit continuer d’avancer autour de la mission principale, à savoir amener ces jeunes en haut de l’escalier. La seule concentration que j’ai est celle-ci, le reste à côté ça ne m’intéresse pas (…). Le retour de cette enquête est simplement qu’il faut un peu plus de communication, mais on est là aujourd’hui pour fêter les 50 ans du centre. » Voilà qui est dit.