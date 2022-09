Le sale tour que prépare le Bayern Munich au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone a plutôt bien géré son mercato estival. Il faudra faire le bilan en fin de saison, mais sur le papier, le constat est clair : l'équipe de cette saison est bien plus forte que celle de l'an dernier, et les joueurs arrivés pendant l'été comme Robert Lewandowski ou Raphinha sont déjà plus que performants. Dans le même temps, de nombreux indésirables ont pris la porte.

Joan Laporta, Mateu Alemany et les autres membres de la direction peuvent donc maintenant se reposer... Mais pas trop longtemps. Effectivement, il y a un autre dossier chaud qui est un peu passé aux oubliettes sur le plan médiatique pendant le mercato : celui de Gavi, la pépite dont le contrat expire toujours en juin 2023.

Le Bayern est tapi dans l'ombre

Titulaire indiscutable aux yeux de Xavi, qui le fait jouer à la place de Frenkie de Jong et encore auteur d'une sacrée prestation lors du match de ce week-end face à Séville, le jeune Andalou de 18 ans seulement sera bientôt libre. Avant l'ouverture du marché, les médias catalans évoquaient un accord en passe d'être conclu entre les deux parties. Mais depuis, plus rien, et la signature se fait attendre.

Et selon Bild, le Bayern Munich surveille de très près sa situation. Dans le cas où, en janvier prochain, il est toujours libre, les Bavarois ont prévu de foncer et d'essayer d'enrôler l'international espagnol. On peut imaginer qu'ils ne seront pas seuls, puisque par le passé, Liverpool était aussi venu aux nouvelles. Autant dire que le Barça ferait bien de boucler ce dossier rapidement...