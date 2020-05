Tottenham : la décision forte de Tanguy Ndombele pour son avenir

La première saison de Tanguy Ndombele (23 ans) à Tottenham ne fut pas un long fleuve tranquille. Recrue la plus chère de l'histoire des Spurs (plus de 60 millions d'euros), le milieu français s'est souvent distingué par son irrégularité et par ses pépins physiques (seulement 19 apparitions en Premier League, deux buts marqués). Et la situation de l'ancien Lyonnais ne s'est pas arrangée avec son nouveau manager José Mourinho. En effet, les relations entre les deux hommes demeurent glaciales. Le Special One attend beaucoup plus de son international tricolore.

« Ndombele ? Il est tout le temps blessé. Il est blessé, pas blessé, il joue un match, la semaine suivante il est blessé... Ensuite, il rejoue un match, on est plein d'espoir, et c'est ainsi depuis le début de la saison. C'est un souci, bien entendu », s'était notamment agacé le Lusitanien début janvier lorsqu'il était interrogé au sujet du Français en janvier.

Le milieu de terrain français veut convaincre Mourinho

Depuis plusieurs jours, la rumeur d'un départ a enflé avec notamment un intérêt du FC Barcelone. Les Catalans étaient même prêts à envoyer des éléments de leur effectif - comme Ivan Rakitic - pour convaincre les Londoniens de leur lâcher le Français. Un profil à la fois technique et physique qui fait aujourd'hui défaut à l'équipe de Setién dans l'entre-jeu. Et les dernières informations publiées par Sky Sports expliquaient que l'ancien Lyonnais n'était pas insensible aux sirènes catalanes, et qu'il envisageait clairement de faire ses valises cet été.

Mais selon les informations du Telegraph, Ndombele ne compte pas quitter les Spurs sur une mauvaise note. Du moins pas lors du prochain mercato estival. Le média anglais précise que le natif de Longjumeau souhaite s'imposer en Angleterre et prouver sa valeur à José Mourinho. Un choix courageux qui demandera confirmation sur le terrain désormais...