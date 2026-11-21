José Mourinho n’a pas vraiment souhaité s’étendre sur le cas Cristiano Ronaldo. Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la réception du Celta Vigo au Santiago-Bernabéu, samedi à 21h, dans le cadre de la treizième journée de Liga, l’entraîneur du Real Madrid s’est montré particulièrement froid lorsqu’il a été interrogé sur les adieux de Cristiano Ronaldo à la sélection portugaise. Alors qu’une réaction était attendue de la part du technicien portugais concernant son compatriote, Mourinho a préféré répondre de manière très brève, sans adresser de véritable hommage à l’ancien attaquant madrilène. « En tant que Portugais, je veux que le Portugal gagne toujours. Après, je m’en lave les mains et je ne dis rien », a-t-il lâché devant les journalistes. Une déclaration sèche qui a marqué la fin de son intervention face à la presse.

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Cette prise de parole contraste avec l’importance de Cristiano Ronaldo dans l’histoire du football portugais et les liens qui unissent les deux hommes. José Mourinho a notamment entraîné l’attaquant lors de son premier passage sur le banc du Real Madrid, entre 2010 et 2013, une période durant laquelle ils ont remporté ensemble la Liga en 2012. Pourtant, au moment d’évoquer la fin du parcours international de CR7, le technicien de 63 ans n’a souhaité ni revenir sur leur collaboration ni commenter l’héritage laissé par son ancien joueur. Sa réponse s’est limitée à rappeler son attachement aux résultats de la sélection portugaise. Une attitude distante qui n’est pas passée inaperçue.