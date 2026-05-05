Les mots forts d’Ezequiel Lavezzi sur sa dépression

Joueur du Paris Saint-Germain entre 2012 et 2016, Ezequiel Lavezzi a traversé des moments compliqués une fois les crampons raccrochés. En effet, il a été hospitalisé pour des problèmes de santé mentale à la fin de l’année 2023. A l’époque, son avocat, Mauricio D’Alessandro, a expliqué que son client souffre d’hypomanie, une maladie psychiatrique. « Il est traité pour un trouble psychiatrique qui peut amener quelqu’un à se faire du mal et qui peut être déclenché par divers facteurs.» Au micro de TyC Sport, Lavezzi est revenu sur le sujet, en toute sincérité. « J’ai été hospitalisé, j’ai passé du temps dans une clinique avec des gens que je ne connaissais pas et qui, je l’ai constaté, n’avaient rien à voir avec mon domaine. Tout cela vous amène aussi à réaliser les erreurs que vous avez commises et à vous dire : je ne veux plus de ça. J’étais très réticent au début, mais finalement, ça m’a fait du bien. J’ai été absent pendant un mois. C’était long, et en même temps pas si long, car la blessure est toujours là et je continue de me battre. »

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L’Argentin a avoué qu’une conversation avec son fils Tomás a provoqué un déclic en lui. « Ce qui m’a marqué, c’est le moment où mon fils m’a fait asseoir et m’a dit beaucoup de choses, et où j’ai répondu : “non, qu’est-ce que je fais ?”. Il m’a fait prendre conscience de choses qui m’ont fait penser : “je ne peux pas gâcher la vie de mon fils.” » Son entourage a été très important et l’est toujours pour se remettre. « Je vivais avec anxiété. J’y ai été confronté soudainement, mais heureusement, j’avais ma famille et des personnes formidables à mes côtés qui m’ont aidé à prendre des décisions pour aller mieux.» Toujours en train de se soigner, Ezequiel Lavezzi espère bien remporter ce match contre cette maladie mentale.