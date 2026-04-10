Nico Schlotterbeck prolonge au Borussia Dortmund

En fin de contrat en juin 2027, Nico Schlotterbeck (26 ans) a longtemps été annoncé sur le départ. Certains médias l’envoyaient même au Real Madrid. Mais finalement, l’international allemand va poursuivre l’aventure avec les Marsupiaux.

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Ils ont annoncé sa prolongation de contrat jusqu’en 2031, mettant fin à toutes les rumeurs. Une excellente nouvelle pour le BVB qui sécurise un taulier de son équipe (31 matches, 4 buts et 2 assists cette saison).