Real Madrid : Endrick compte sur le Brésil et Ancelotti pour inverser la tendance

En manque cruel de temps de jeu au Real Madrid, Endrick pourrait une nouvelle fois profiter de la trêve internationale pour retrouver du rythme avec le Brésil. La situation de l’attaquant de 20 ans est particulièrement parlante : lors de ses huit dernières apparitions avec les Merengues, il n’a cumulé que 136 minutes, contre 139 minutes en seulement trois rencontres avec la Seleção lors du précédent rassemblement. Un contraste qui n’a pas échappé à José Mourinho, lequel espère voir son joueur bénéficier d’un temps de jeu conséquent sous les ordres de Carlo Ancelotti. « Mon avis est clair : je veux qu’Endrick joue. Si Ancelotti le fait jouer pendant cette trêve internationale, j’en serai ravi », a déclaré le technicien portugais.

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Malgré ce manque d’opportunités à Madrid, Mourinho continue de croire au potentiel du jeune Brésilien et n’envisage pas de le laisser partir cet hiver, malgré l’intérêt annoncé de plusieurs clubs, dont l’AS Roma, l’AC Milan et Aston Villa. « C’est un joueur que j’adore, un joueur que j’aime profondément. Il a un grand potentiel et il est très important pour nous. Quiconque est intéressé par Endrick devra se battre contre moi », a-t-il prévenu. De son côté, l’attaquant espère profiter de ce rassemblement avec le Brésil pour retrouver confiance et accumuler les minutes, avant de tenter de s’imposer davantage dans la rotation madrilène. Ainsi, cette trêve pourrait ainsi représenter une véritable bouffée d’oxygène pour le jeune avant-centre.