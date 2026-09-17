Le sélectionneur du Maroc prend la défense d’Ez Abde après la polémique sur Ceuta

Sous le feu des critiques après avoir porté un t-shirt en soutien aux habitants de Ceuta, Abde Ezzalzouli a reçu le soutien de son sélectionneur ce jeudi. Convoqué par Mohamed Ouhabi, l’ailier du Betis Séville était, en effet, ciblé par de nombreux Marocains, lui reprochant de prendre position contre le royaume et d’être même "un traître" à la patrie. C’est purement de la maladresse. Personne ne va lui enlever son amour pour le Maroc et son investissement pour l’équipe nationale. Je pense qu’il faut trouver les meilleures solutions pour pouvoir conseiller et prévenir avant ce qui peut arriver, a finalement lancé Ouhabi.

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Et d’ajouter : «je me mets à la place d’Abde. J’essaie de comprendre la situation. Il n’a plus joué depuis longtemps (16 minutes depuis le début de saison, NDLR), il joue son premier match comme titulaire. Il savait que s’il ne jouait pas, il n’aurait peut-être pas la chance d’être sélectionné. Il le savait puisqu’on en a discuté (…) On lui donne ce maillot dans le vestiaire avant de commencer, il le met et il voit tout ce qui se passe après. Il ne comprend pas trop. Il faut peut-être qu’on puisse plus aider ces joueurs parce que chaque chose qu’ils font peut avoir une répercussion. Ils le savent très bien. Pour moi, le dossier est clos. Il est honnête. Il a été maladroit, on passe à autre chose et on ne veut pas rentrer dans la politique». Reste à savoir quel accueil le public marocain réservera au droitier d’1,77m dans les jours à venir…