Droits TV : l’Assemblée nationale a discuté d’une loi pour révolutionner la Ligue 1

L’Assemblée nationale a examiné ce lundi une proposition de loi visant à réformer le football professionnel français, qui prévoit notamment la diffusion d’un match de Ligue 1 en clair chaque journée. L’amendement, déjà adopté en commission, est soutenu par plusieurs députés qui estiment qu’il permettrait de lutter contre le piratage et d’élargir l’accès au championnat, actuellement réservé aux abonnés de la plateforme Ligue1+, qui compte environ un million d’abonnés.

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La Ligue de football professionnel s’oppose fermement à cette mesure, craignant une baisse de la valeur des droits TV, qui représentent plus de la moitié des revenus des clubs. Près de 22 présidents ont d’ailleurs signé une tribune ce weekend. Le texte, déjà adopté au Sénat, doit encore être débattu en séance puis éventuellement modifié en commission mixte paritaire le 21 juillet, alors que de fortes tensions entre parlementaires, diffuseurs et instances du football français font toujours rage depuis 2 ans.