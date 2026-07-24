L’Olympique Lyonnais retrouve le goût de la victoire contre Wolfsbourg

À quelques jours de son match du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions face au Sparta Prague, l’Olympique Lyonnais enchaînait un cinquième match amical lors de son stage en Allemagne. Pour ce match de deux mi-temps de 60 minutes chacune contre Wolfsbourg, la belle surprise était la présence de Malick Fofana sur la feuille de match. Pour le reste, les Gones démarraient la rencontre avec un 4-3-3 composé de Greif, Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouedraogo, De Carvalho, Tolisso, Morton, Boudache, Himbert et Duranville. Dans ce match équilibré, Duranville a failli lancer les Gones de fort belle manière dès la 11e minute, mais sa tentative heurtait la barre transversale adverse. Wolfsbourg répondait en sollicitant Greif quelques minutes plus tard par Souza (18e) et Reese (30e).

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Il a ensuite fallu attendre la fin de la première période pour voir l’un des tournants du match avec l’expulsion directe de Gerhardt (63e). Au retour des vestiaires, Maitland-Niles a profité d’une frappe de Duranville mal renvoyée par le gardien des Loups pour ouvrir le score (0-1, 67e). Vingt minutes plus tard, Paulo Fonseca réalisait pas moins de sept changements, l’occasion pour Malick Fofana de rejouer au football. L’un des entrants, Gomes Rodriguez, s’est ensuite distingué en marquant le but du break (0-2, 94e). Wolfsbourg ne reviendra pas et l’OL a donc bouclé une quatrième victoire en cinq matches durant sa préparation. Le Sparta Prague est prévenu !

Revivez le film du match :

Fin de match | Les Lyonnais tiennent leur quatrième victoire de leur présaison (0-2)

Lyon s’impose 2-0 face à Wolfsbourg grâce aux but de Maitland-Niles et de Gomes Rodriguez. En plus de cette quatrième victoire d’affilée, les Lyonnais ont réalisé un clean sheet pour la première fois dans cette pré-saison. Le prochain match amical sera contre le Betis le mercredi 29 juillet.

Fin du 5e match de préparation ! 🤝



Grâce à des buts d'Ainsley Maitland-Niles et d'Alejandro Gomes Rodriguez, nos Gones s'imposent 0-2 face à Wolfsburg 👊🔴🔵



Ce stage en Allemagne se termine en beauté #WOBOL | 0-2 pic.twitter.com/hHOxyjoE8h — Olympique Lyonnais (@OL) July 24, 2026

104e : Malick Fofana est victime d’une faute. L’OL récupère le ballon.

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103e : Hamdani provoque dans la surface côté droit puis frappe au but mais le gardien adverse se saisit du ballon.

102e : Fofana centre en retrait à l’entrée de la surface adverse et le ballon est dégagé par la défense allemande. Le jeune joueur de l’OL tentait de trouver Nartey.

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100e : Mangala frappe au but mais c’est directement capté par le jeune gardien de Wolfsbourg.

97e : Malick Fofana provoque puis décale le jeu à gauche sur Nartey qui centre au second poteau pour essayer de trouver Gomes Rodriguez. Le ballon file directement en sortie de but.

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94e | Gomes Rodriguez fait le break pour l’OL (0-2) !

Gomes Rodriguez est trouvé au second poteau par Tessmann et vient placer sa tête pour faire le break. L’OL mène désormais 2 buts à 0.

🎥 Revivez le but du break signé Alejandro Gomes Rodriguez, en direct sur @OLPLAY_Officiel ! ⚽️🔴🔵#WOBOL | 0-2 pic.twitter.com/AN9g4xl8tZ — Olympique Lyonnais (@OL) July 24, 2026

92e : Katz fait son entrée en jeu et remplace Besio.

91e : Il reste 15 minutes de jeu dans ce match amical. Lyon mène toujours 1-0 !

L’ouverture du score signée Maitland-Niles !

88e | Lyon réalise 7 changements ! (0-1)

91' 🔄 Huit changements côté lyonnais



Entrent en jeu : Otobo, Gomes Rodriguez, Hamdani, Mangala, Nartey, Kamara, Fofana et Kango.



Cèdent leur place : Tolisso, Boudache, Himbert, Duranville, Kluivert, Mata, Morton et Maitland-Niles.#WOBOL | 0-1 — Olympique Lyonnais (@OL) July 24, 2026

87e : Faute de Mata sur le nouvel entrant Pejcinovic.

85e : Le rythme du match s’est calmé depuis quelques minutes. Les Lyonnais font circuler le ballon sans se faire inquiéter par les joueurs allemands.

83e : Les Loups de Wolfsbourg tentent de ressortir le ballon avec difficulté face au pressing lyonnais.

82e : Boudache prend l’info et centre pour Himbert qui se trouve à l’entrée de la surface adverse. Le jeune Lyonnais dévie le ballon de la tête mais il manque le cadre de peu.

79e : Wolfsbourg réalise 7 changements !

76e | Ouedraogo et De Carvalho sortent et sont remplacés par Tessmann et Abner (0-1)

75e : Wellenreuther reste à terre après avoir été percuté par l’un de ses coéquipiers lors de son intervention sur un centre lyonnais.

73e : Fischer provoque face à un joueur Lyonnais sur le côté droit de la surface adverse puis tente de centrer mais il le rate.

71e : Morton tente sa chance de loin mais c’est directement capté par le gardien de Wolfsbourg.

67e | Lyon ouvre enfin le score grâce à Maitland-Niles (0-1)

Duranville frappe du droit vers les buts de Wolfsbourg mais c’est repoussé par Wellenreuther plein axe. Maitland-Niles met le ballon au fond du filet du pied droit !

68' ⚽️ BUUUUUUT POUR L'OL !!! 🔴🔵



Julien Duranville tente sa chance, mais le gardien repousse sa frappe. Ainsley Maitland-Niles a parfaitement suivi et pousse le ballon au fond des filets ! 🔥#WOBOL | 0-1 pic.twitter.com/6TiaboaeSJ — Olympique Lyonnais (@OL) July 24, 2026

66e : Après avoir été embêté par Wolfsbourg à l’entame de la seconde période, les Lyonnais ont retrouvé la maîtrise du du ballon.

64e : Boudache provoque à droite avant de centrer mais il manque complètement son tir.

62e : Descamps s’excentre à gauche de sa surface pour gêner Reese. Cette sortie est assez hasardeuse…

61e | C’est parti pour la seconde période !

Majer donne le coup d’envoi.

Mi-temps : Grzywacz (Wolfsbourg) et Rémy Descamps (OL) rentrent en jeu en jeu !

Mi-temps : Le joueur expulsé en première période ne sera pas remplacé pour cette seconde période. Lyon jouera en supériorité numérique face à Wolfsourg.

Mi-temps : Le gardien Rémy Descamps est parti à l’échauffement.

Mi-temps (0-0) | Lyon et Wolfsbourg se neutralisent pour le moment

Les deux équipes ne sont pas parvenus à ouvrir le score. Lyon a beaucoup subi par moment mais a réussi à reprendre le dessus sur les Allemands.

66' ⏸️ C’est la pause au Fuchs Park Stadion !



Tout reste à faire dans cette rencontre. Nos Gones vont tenter de faire la différence au retour des vestiaires 👊🔴🔵#WOBOL | 0-0 pic.twitter.com/6JiHkgPfhj — Olympique Lyonnais (@OL) July 24, 2026

67e : Angely est accroché par Himbert dans la moitié de terrain.

65e : Ouedraogo frappe le coup franc à l’entrée de la surface adverse mais le ballon ne retombe pas et file en sortie de but.

63e | Carton rouge contre Gerhardt !

Le milieu de terrain provoque une faute en tant que dernier défenseur.

61e | Fischer écope d’un premier carton jaune pour une faute sur un Lyonnais.

60e : Le coup franc est frappé par Majer mais c’est directement dans les gants de Greif.

58e : Maitland-Niles centre fort au second poteau où se trouve Himbert mai ce dernier est trop court pour couper la trajectoire.

55e : Le corner est frappé par Lyon mais l’action n’est pas concluante.

54e : Ouedraogo fait la différence sur le côté gauche et pénètre dans la surface adverse avant de centrer. Il est contré par la défense allemande et obtient le premier corner de l’OL.

53e : De Carvalho et Souza sont tous les deux à terre après un choc entre eux.

51e : Les Lyonnais ont plus de maîtrise dans cette fin de première période. Les Loups de Wolfsbourg ne se sont plus offert d’occasions depuis plusieurs minutes.

47e : Ouedraogo provoque dans le couloir gauche avant de pénétrer dans la surface adverse. Il tente de centrer mais il est contré par la défense allemande.

46e : Himbert dévie le centre de la tête au second poteau mais ce n’est pas cadré.

44e : Faute sur Morton de Mathys Angely.

43e : Boudache provoque dans le couloir droit puis trouve à gauche Duranville sur une transversale. Le jeune Belge tente un contrôle orienté pour s’emmener le ballon mais ça lui échappe.

41e : Le coup franc est bien frappé par Morton mais aucun Lyonnais ne coupe la trajectoire au second poteau. L’arbitre siffle faute au départ de l’action.

40e : Faute de Souza sur Morton. Les deux se prennent la tête avant que l’arbitre intervienne. Coup franc pour Lyon.

38e : L’OL a obtenu un coup franc après une faute de Majer. Le coup franc est frappé par Mata à ras de terre mais c’est directement capté par Wellenreuther.

37e : Duranville est décalé à gauche, le jeune Lyonnais sert en retrait Tolisso qui est gêné par le bon retour défensif de Souza.

36e | Glatzel est remplacé par Alessio Besio #23

32e : C’est la pause fraîcheur à Bamberg ! Toujours 0-0.

30e | L’arrêt de Greif face à Reese !

Sur un ballon perdu par Lyon, Reesre récupère le ballon et décoche une frappe flottante mais Greif s’impose d’une main ferme !

29e : Fischer percute dans le couloir droit puis centre vers la surface lyonnaise mais c’est dégagé par la défense de l’OL.

28e : Les Lyonnais sont gênés par les joueurs de Wolfsbourg qui font preuve d’une grande maîtrise technique.

26e : Greif dégage le ballon en catastrophe en touche devant un joueur de Wolfsbourg.

23e : Himbert chute dans la surface adverse mais pour l’arbitre il n’y aura pas penalty. Le jeu se poursuit.

22e : Les Lyonnais font tourner le ballon et tentent de reprendre le contrôle du match après avoir été gênée par les Loups.

18e | Souza alerte le gardien Lyonnais Greif !

Souza est trouvé en retrait à l’entrée de la surface lyonnaise. Il tente une frappe à ras de terre qui arrive sur la gauche du portier de l’OL. Greif met le ballon en corner.

17e : La première période va durer 60 minutes et la seconde sera plus classique (45 minutes).

15e : Himbert tente de partir en contre mais il bute sur Saël Kumbedi qui lui coupe la trajectoire.

14e : Les Loups de Wolfsbourg se montrent plus offensifs et on les voient davantage dans le camp de l’OL.

11e | La barre transversale pour Duranville !

Julien Duranville récupère le ballon à l’entrée de la surface adverse, provoque avant de se mettre en position de frappe sur son pied droit. Il décoche une puissante frappe qui s’écrase sur la barre transversale.

10e | La reprise manquée de Glatzel !

Reese déboule dans le couloir gauche, fait la différence avant de centrer devant les buts lyonnais. Glatzel reprend le centre du droit mais il rate complètement sa frappe.

8e : Lyon se créer des situations sans trouver le cadre, à l’instart de Morton et Maitland-Niles qui ont frappé au but sans inquiéter Wellenreuther.

7e : Wolfsbourg fait tourner le ballon et tente d’aller vers le camp lyonnais mais c’est vite récupéré par l’OL !

5e : Boudache presse le gardien de Wolfsbourg et le contre sur son dégagement. Les Loups peinent à ressortir le ballon correctement face au pressing Lyonnais.

4e : Duranville décale sur sa gauche vers Ouedraogo dans la surface adverse. Le numéro 76 centre mais c’est contré par la défense allemande.

3e : Les Allemands obtiennent un corner qu’ils jouent au premier poteau mais c’est dégagé par la défense de Wolfsbourg.

2e : Faute de Maitland - Niles sur Souza. Wolfsbourg récupère le ballon.

1ere : Les Lyonnais donnent le ton et tentent d’aller cherhcer très haut les Loups de Wolfsbourg !

14h00 | C’est parti pour Wolfsbourg - Olympique Loonnais !

Les deux équipes sont sur la pelouse du Fuchs-Park Stadion.

13h57 | La composition de Wolfsburg pour affronter l’OL

Unsere Startelf gegen Olympique Lyon.



ℹ️ Hinweis: Beide Vereine haben sich darauf geeinigt, die erste Halbzeit über 60 Minuten und die zweite über 45 Minuten zu spielen.#WOBOLY pic.twitter.com/HaBOVCszrp — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) July 24, 2026

Objectif coupe d’Europe pour l’OL

Les Lyonnais montent en puissance avant d’entamer leur 3ème tour de qualification de Ligue des Champions face au Sparta Prague le 4 août et le 11 août.

Conditions météorologiques du match

Les 22 acteurs joueront avec une météo assez bonne. Il fait actuellement 20°C à Bamberg

L’ancien Lyonnais Saël Kumbedi retrouve ses anciens coéquipiers

Les retrouvailles avec Saël Kumbedi ! 👋😂 pic.twitter.com/eyZrJmKchP — Olympique Lyonnais (@OL) July 24, 2026

13h30 | L’arrivée des Loups de Wolfsbourg à Bamberg

13h20 | La composition de l’Olympique Lyonnais

Les Lyonnais s’organise en 4-3-3 avec Greif dans les cages. En défense on retrouve Maitland-Niles, Mata, Kluivert et Ouedraogo. De Carvalho, Tolisso et Morton forment l’entrejeu lyonnais. Boudache, Himbert et Duranville vont animer l’attaque de l’OL.

13h | Bienvenue au Fuchs-Park-Stadion !

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté le match entre Wolfsbourg et l’Olympique Lyonnais.

Le coup d’envoi est prévu à 14h !