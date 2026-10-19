Juventus : le supporters réclament le retour de Conte

La patience des supporters de la Juventus envers Luciano Spalletti atteint ses limites. Après les dernières contre-performances de la Vieille Dame, une partie des tifosi réclame le retour d’Antonio Conte, douze ans après son départ. Selon un sondage de SportMediaset ayant recueilli près de 14 000 réponses, 66 % des votants souhaitent retrouver l’actuel entraîneur de Naples. Réputé pour sa capacité à redresser des équipes en difficulté, l’ancien milieu turinois pourrait insuffler un nouvel élan à un groupe en manque de confiance.

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Mais ce retour présenterait aussi plusieurs obstacles. Le système privilégié par Conte, avec une défense à trois, des pistons performants et un attaquant capable de jouer dos au but, ne correspond pas forcément aux profils de l’effectif actuel. Ses méthodes d’entraînement intensives pourraient également susciter des réticences, tandis que son salaire et les difficultés financières du club compliqueraient l’opération. Si Conte représente une garantie de compétitivité et de qualification pour la Ligue des Champions, sa capacité à emmener la Juventus très loin dans la compétition reste une inconnue. Pour l’heure, Spalletti conserve son poste, mais la pression monte à Turin.