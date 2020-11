Serie A, droits TV : 1,7 milliard d'euros bientôt dans les caisses

Décidemment, les droits TV sont au cœur des débats dans beaucoup de pays. Alors que la Ligue de Football Professionnel et Mediapro sont en conflit pour les paiements en France, la Serie A était elle à la recherche de nouveaux investisseurs pour augmenter les droits TV et sauver de nombreux clubs. Et la ligue italienne semble avoir trouvé chaussure à son pied.

Ce jeudi, les médias italiens, comme La Gazzetta dello Sport, annoncent en chœur qu'environ 1,7 milliard d'euros vont entrer dans les caisses. L'offre du trio d''investisseurs privés CVC-Advent-FSI a en effet été acceptée "à l'unanimité". Une bonne nouvelle pour les clubs du championnat italien.