La sortie médiatique pleine d'orgueil de Karl-Heinz Rummenigge sur la reprise de la Bundesliga

Pendant que la France s'écharpe encore sur la décision de la LFP, que l'Angleterre peine à trouver un accord entre ses clubs, que l'Italie repousse l'échéance ou que l'Espagne attend le feu vert du gouvernement, l'Allemagne se prépare à redémarrer son championnat à la 26e journée ce week-end. Une avance remarquable pour ce pays moins touché par l'épidémie de coronavirus. La Bundesliga peut donc reprendre ses droits, évidemment en respectant des conditions sanitaires strictes et à huis clos.

Les acteurs du football allemand ont de quoi être orgueilleux lorsqu'ils regardent comment les choses évoluent dans les autres pays européens. Le président du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge a ainsi exprimé sa fierté. « La Bundesliga est désormais la première grande ligue du monde à reprendre le jeu. Et si la Bundesliga est la seule ligue du monde à être diffusée à la télévision, je suppose que nous aurons un public de plusieurs milliards de personnes dans le monde entier. Ce ne sera pas seulement une publicité pour notre football, pour la Bundesliga, mais pour tout le pays et surtout pour la politique allemande, qui a rendu cela possible grâce à sa très bonne approche. Quand j'étais jeune, "Made in Germany" était une marque de fabrique. Cela s'est quelque peu perdu ces dernières années. Le redémarrage de la Bundesliga montre également: "Made in Germany" est encore une fois un sceau d'approbation absolu », a-t-il expliqué dans Sport Bild.

Rummenigge en profite pour tacler Eurosport

Karl-Heinz Rummenigge n'a pas tort. En manque de football, le public risque de se ruer sur la Bundesliga samedi et dimanche (et même lundi avec un match décalé). Pour autant, un diffuseur de la Bundesliga en Allemagne avait décidé de se désengager avec la crise sanitaire et économique. Ainsi, Eurosport avait sous-licencié ses droits pour les matchs du lundi et du vendredi, ainsi que les matches de barrage au service de streaming DAZN et refusé de payer le dernier versement des droits TV dû à la Ligue allemande (DFL) pour cette saison.

L'occasion pour Rummenigge d'adresser un tacle au diffuseur. « Je regrette beaucoup le comportement d'Eurosport. Je pense qu'il est indécent de voir un contrat résilié en cas de crise. Et je pense que pour Eurosport, cela signifie une grande perte d'image. Qui s'associera à un tel diffuseur à l'avenir? », a-t-il tonné. En pleine euphorie avec la reprise de leur championnat, le football allemand et ses représentants n'ont pas fini de donner des leçons !