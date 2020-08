Harry Maguire vide son sac

Des vacances qui tournent au cauchemar. Parti en Grèce, à Mykonos, pour passer du bon temps avec famille et amis à l'issue d'une saison harassante, Harry Maguire (27 ans) ne se doutait pas qu'il allait vivre de tels événements. Au sortir d'une soirée arrosée, le défenseur anglais de Manchester United a été interpellé par la police locale, qui l'accuse de « coups et blessures, résistance à arrestation et tentatives de corruption ». Une version confirmée par la justice grecque, qui l'a jugé coupable et condamné à 21 mois de prison.

La suite après cette publicité

Pour la première fois depuis l'annonce du verdict, l'international anglais, qui a dû renoncer à sa convocation pour les premiers matches des Three Lions en Ligue des Nations, est sorti du silence. Au micro de la BBC, ému aux larmes, l'ancien pensionnaire de Leicester s'est expliqué, jurant sa bonne foi. «Je ne pense devoir d'excuses à personne. Les excuses, c'est quand tu as fait quelque chose de mal. Je me suis trouvé dans une situation qui aurait pu arriver à n'importe qui, n'importe où», a-t-il expliqué avant de poursuivre.

«Ma conscience est tranquille»

«Ils m'ont frappé dans les jambes. Ce n'était pas une invention. J'étais dans un état de panique, j'ai eu peur pour ma vie pendant l'arrestation. En parler me fait mal, mais c'est parce que je suis en colère. Je vais me relever. Je suis assez fort mentalement. Ma conscience est tranquille, je sais ce qui s'est passé. Je ne souhaite à personne de vivre ça», a-t-il confié, se disant évidemment victime d'une erreur judiciaire et regrettant les conséquences sportives.

«Évidemment, la situation est encore plus compliquée parce que je joue pour l'un des plus grands clubs du monde, alors je regrette de mêler les supporters et le club à cela, mais je n'ai rien fait de mal», a-t-il insisté, remerciant les Red Devils pour leur soutien. «C'est un tel honneur d'être capitaine de Manchester United, j'en suis vraiment fier. C'est un énorme privilège de jouer pour ce club, même sans le brassard. C'est un énorme soutien d'avoir le club derrière moi. Ils ont été super avec moi et je les en remercie», a-t-il conclu.