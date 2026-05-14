Équipe de France : Camavinga, Risser, Chevalier… Didier Deschamps justifie ses énormes choix

La der de la "Dèche". Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa 70e et ultime liste à la tête des Bleus, qui tenteront de décrocher une troisième étoile aux Etats-Unis cet été. Pour rappel, l’équipe de France disputera deux rencontres amicales avant de s’envoler : la première face à la Côte d’Ivoire à Nantes, le 4 juin, la deuxième contre l’Irlande du Nord à Lille, quatre jours plus tard.

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Les hommes de Deschamps attaqueront ensuite la compétition dans une poule relativement dense composée du Sénégal, de la Norvège et de l’Irak. Pour beaucoup, cette Coupe du Monde sonnera comme une première. Ce sera notamment le cas de Robin Risser, grande surprise de cette sélection et appelé pour la toute première fois de sa carrière en Bleus. «C’est un rôle spécifique ce rôle de troisième gardien. Mais le critère numéro un reste quand même la performance sportive, a insisté Deschamps. Je comprends que Lucas Chevalier puisse être déçu mais malheureusement, il ne joue plus depuis plusieurs mois, je lui avais tendu la main en mars en espérant qu’il ait du temps de jeu, mais il n’en a pas eu. Robin a eu l’occasion déjà de venir avec nous quand il était avec les Espoirs donc c’est un jeune avec son enthousiasme.»

Camavinga pas appelé

Parmi les autres "surprises" de cette liste, la présence de Maxence Lacroix, appelé en mars suite au forfait de William Saliba. Très intéressant face à la Colombie, le défenseur de Crystal Palace a regagné la confiance de Didier Deschamps, qui a fait le choix de le sélectionner. «Maxence, de par ce qu’il a fait avec nous en mars, permet à l’ensemble du groupe d’avoir un peu plus d’assurance. » Concernant la présence de son coéquipier Jean-Philippe Mateta, revenu en forme en cette fin de saison après une blessure, Deschamps a déclaré : «Mateta a un profil différent de d’autres joueurs».

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À l’image de Lucas Chevalier, un autre habitué des Bleus perd sa place au pire moment : Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain madrilène, international depuis 2020, traverse une période très compliquée en club. «J’imagine sa déception… Cama sort d’une saison difficile, il a moins joué, il a eu des blessures aussi, c’est un joueur venu très tôt avec nous, c’est encore un jeune joueur mais j’ai des choix à faire, il y a une structure de liste, je dois répartir entre les défenseurs, milieux, attaquants, je comprends son immense déception ce soir…» Concernant N’Golo Kanté, DD a déclaré ne pas avoir hésité une seule seconde : «non (il n’a pas hésité), il est unique, le critère sportif est toujours là, il est toujours à son meilleur niveau. N’Golo, c’est N’Golo. Le matin il a le sourire, l’après-midi aussi, il est rayonnant.» "Rayonnants", les Bleus devront l’être pour espérer triompher le 19 juillet au MetLife Stadium de New York.