Philippe Diallo connaît peut-être son premier accroc médiatique depuis le lancement de sa campagne pour la présidence de la FIFA. Interrogé par la BBC, le président de la FFF a insisté sur le poids du soutien européen, avant d’évoquer la nécessité de convaincre les autres continents. Une formulation qui pourrait être mal perçue en Afrique, en Asie et en Amérique, trois zones où Gianni Infantino bénéficie déjà de soutiens importants. Le dirigeant français devra veiller à ne pas donner le sentiment que l’Europe serait le centre de gravité du football mondial.

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« Si on veut du changement, c’est important de voter pour moi. J’ai déjà le soutien de l’Europe, ce qui est très important car c’est la confédération la plus importante au monde avec beaucoup de très grands pays. Mais ce n’est pas suffisant. Maintenant notre objectif est de convaincre en Afrique, en Asie, en Amérique », a déclaré Diallo. Erreur de communication ou simple maladresse dans le choix des mots ? Alors que sa candidature doit encore séduire bien au-delà du Vieux Continent, le patron de la FFF va devoir convaincre sur le terrain et, peut-être, rectifier le tir pour éviter que cette sortie ne parasite le début de sa campagne.