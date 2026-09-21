Équipe de France, Kylian Mbappé sur Zinedine Zidane : « c’est comme dans un film, mais c’est génial »

À partir de ce lundi, Kylian Mbappé et bon nombre de joueurs de l’équipe de France vont vivre un sacré changement. Lancé chez les Bleus en mars 2017, le Bondynois compte aujourd’hui 106 sélections et peut se targuer d’être le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (66 réalisations) et des Coupes du monde (22 buts). Tout ça, sous les ailes de Didier Deschamps. Deschamps parti après 14 ans de bons et loyaux services, Mbappé évoluera désormais sous les ordres de Zinedine Zidane. Un événement que l’attaquant attend avec impatience.

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« C’est une nouvelle étape avec un nouvel entraîneur. La Ligue des Nations arrive, quatre matchs dont il faudra voir comment ils se déroulent, et ce sera une nouveauté pour tout le monde car nous n’avons connu que Deschamps jusqu’à présent. Ce sera un changement pour nous, mais je pense que tout va très bien se passer. C’est le premier à être venu me chercher pour m’emmener au Real Madrid, au centre d’entraînement, j’avais 13 ou 14 ans, ça fait une éternité. Et maintenant, c’est mon sélectionneur. C’est comme dans un film, mais c’est génial. C’est réel, nous sommes dans une nouvelle phase en France, nous avons deux ans pour préparer l’Euro», a-t-il confié à AS.