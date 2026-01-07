Discipline : Coulibaly, Salisu et Vermeeren prennent cher, Nadir s’en sort bien

Comme chaque mercredi, la commission de discipline de la LFP a du travail et se charge d’établir des sanctions pour les incidents du week-end. Et pour le coup, il y avait du travail puisque cinq joueurs ont été exclus lors de la dernière journée de Ligue 1. Auteur d’un pied haut très dangereux dans la tête de Nicolas Tagliafico, le Monégasque Mamadou Coulibaly a pris trois matches de suspension ferme avec un match avec sursis. Son coéquipier Mohammed Salisu a lui pris trois matches de suspension ferme pour son comportement après la rencontre.

Marseille qui a terminé à 9 lors de la défaite contre Nantes (2-0) voit Arthur Vermeeren être suspendu pour deux matches ainsi que d’un troisième avec sursis. Expulsé après deux cartons jaunes, Bilal Nadir ne prend qu’un match de suspension. Expulsé face à Lens, le Toulousain Emerson a lui pris trois matches de suspension ferme quand Alexsandro (Lille) a reçu un match de suspension et un autre avec sursis. À noter la suspension pour un match des joueurs suivants pour accumulation de cartons jaunes : Elisha Owusu (Auxerre), Gideon Mensah (Auxerre), Jérémy Jacquet (Rennes), Koffi-Franck Kouao (FC Metz), Corentin Tolisso (Olympique Lyonnais) et Thilo Kehrer (AS Monaco).

Le compte rendu de la commission de discipline

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Trois matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Mamadou COULIBALY (AS Monaco)

Trois matchs de suspension ferme

EMERSONN (Toulouse FC)

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Arthur VERMEEREN (Olympique de Marseille)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

ALEXSANDRO (Lille OSC)

Un match de suspension ferme

Bilal NADIR (Olympique de Marseille)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 13 janvier 2026 à 00h00.

Elisha OWUSU (AJ Auxerre)

Gideon MENSAH (AJ Auxerre)

Jérémy JACQUET (Stade Rennais)

Koffi-Franck KOUAO (FC Metz)

Corentin TOLISSO (Olympique Lyonnais)

Thilo KEHRER (AS Monaco)

LIGUE 2 BKT

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Mehdi BAALOUDJ (Rodez AF)

Un match de suspension ferme

Quentin PARIS (FC Annecy)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 13 janvier 2026 à 00h00.

Juan GUEVARA (SC Bastia)

Saîf-Eddine KHAOUI (Red Star)

INCIDENTS

LIGUE 1 MCDONALD’S

16e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique de Marseille – AS Monaco du dimanche 14 décembre 2025

Comportement du joueur Mohamed SALISU (AS Monaco) après la rencontre

Trois matchs de suspension ferme. La sanction prend effet le mardi 13 janvier 2026.

POLICE DES TERRAINS

LIGUE 1 MCDONALD’S

15e journée de Ligue 1 McDonald’s : Toulouse FC – RC Strasbourg Alsace du samedi 6 décembre 2025

Comportement des supporters du Toulouse FC : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées

Fermeture pour un match ferme de la tribune Brice-Taton du Stadium.

La sanction prend effet immédiatement.

16e journée de Ligue 1 McDonald’s : RC Lens – OGC Nice du dimanche 14 décembre 2025

Comportement des supporters du RC Lens : usage d’engins pyrotechniques et intrusion sur l’aire de jeu après coup de sifflet final

Fermeture partielle de la tribune Marek pour un match ferme par révocation partielle du sursis.

Fermeture partielle de la tribune Delacour pour un match avec sursis.

Fermeture partielle de la tribune Trannin pour un match avec sursis.

La sanction prend effet immédiatement.

LIGUE 2 BKT

17e journée de Ligue 2 BKT : AS Saint-Étienne – SC Bastia du samedi 13 décembre 2025

Comportement des supporters de l’AS Saint- Étienne : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées

Fermeture partielle de la tribune Snella pour un match avec sursis.