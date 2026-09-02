Arsenal : le nouveau Kvaratskhelia va s’engager 5 ans
Arsenal tient sa nouvelle pépite. Selon les informations du média géorgien GeoTeam et confirmées par Fabrizio Romano, Andria Bartishvili, actuellement en prêt au FC Iberia 1999 en provenance de Kolkheti Poti, va s’engager pour cinq ans avec les Gunners. L’ailier gauche géorgien de 17 ans, fortement convoité par Liverpool, va passer sa visite médicale à Londres ce mercredi avant de parapher son contrat. Le montant de l’opération est estimé à 4,5 millions d’euros.
Déjà présenté comme le « nouveau Kvaratskhelia », Bartishvili avait notamment été repéré par Maurizio Micheli, le scout à l’origine de la découverte de Khvicha Kvaratskhelia. Le jeune Géorgien se trouve actuellement à l’aéroport afin de rejoindre Londres. Il ne pourra toutefois intégrer Arsenal qu’en 2027, lorsqu’il aura atteint ses 18 ans.
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