SDM et Guy2Bezbar débarquent à la Kings League

Figures de la scène musicale française depuis plusieurs années, SDM et Guy2Bezbar participeront à la deuxième édition de la Kings League en France. Les deux rappeurs ont annoncé sur leurs réseaux sociaux leur co-présidence à la tête de la 8ème équipe, Athletic Dragon Blanc.

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Ils rejoignent un cercle prestigieux de présidents aux côtés de Jules Koundé, Aurélien Tchouameni, Kameto, Rami et d’autres figures majeures d’Internet et du foot français, et auront carte blanche pour recruter les meilleurs joueurs possibles. Pour rappel, la Kings League reprend officiellement ses droits ce dimanche 22 mars.