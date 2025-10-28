Le fiasco provoqué par Vinicius Jr secoue l’Europe, la presse anglaise a identifié le problème de Manchester City

L’affaire Vinicius Jr prend de l’ampleur

Tous les yeux et toutes les oreilles sont rivés sur l’affaire Vinicius Jr. Le Brésilien a fait parler de lui en laissant éclater sa colère au moment de sortir, mais au-delà d’un simple agacement, il a eu des mots très forts, laissant entendre qu’il allait quitter le club. Marca insiste sur le rôle pacifiste du Real Madrid dans cette affaire, le club préfère faire la fête en paix écrit le journal. Dans les pages intérieures, il est expliqué que Vinicius Jr ne sera pas sanctionné par son club, une première information importante vu le bruit qu’a fait son coup de gueule. En interne, on assure que ce dérapage est un souci de vestiaire comme tant d’autres et que Xabi Alonso va le gérer avec son expérience. Donc aucune amende n’est prévue pour Vini, seulement un rendez-vous avec son entraîneur qui doit avoir lieu demain, au moment de la reprise de l’entraînement. Le journal AS en revanche est un peu plus pessimiste, on explique que si la situation n’évolue pas entre Xabi Alonso et Vinicius Jr, un départ sera alors étudié. La presse européenne s’empare aussi de cette affaire, capricieux ou incompris se questionne le journal L’Equipe. Même au Portugal cela fait parler dans le journal Record, bref, c’est un feuilleton qui est loin d’être terminé et le Real Madrid va devoir le gérer du mieux possible pour éviter un scandale en pleine saison.

Erling Haaland a besoin de soutien

Manchester City n’y arrive pas offensivement et la presse anglaise a décelé le problème : Erling Haaland est trop esseulé. City a perdu 1-0 sur la pelouse d’Aston Villa dimanche dernier et on constate donc que quand le Norvégien ne peut pas marquer, personne ne prend le relais. Haaland est à un niveau stratosphérique cette saison avec déjà 11 buts inscrits en Premier League, sauf qu’il est bien le seul à faire trembler les filets. Le Daily Star met en avant la méforme de Tijjani Reijnders, décisif sur ses premières rencontres avec City, mais muet depuis. L’international néerlandais n’a plus l’influence qu’il avait il y a quelques semaines et lui-même a pris conscience que cela devait changer. Si Manchester City veut lutter pour le titre, il va falloir aider un peu plus Erling Haaland.

La Juventus a choisi son nouvel entraîneur

Le remplaçant d’Igor Tudor a visiblement déjà été trouvé : il s’appelle Luciano Spalletti. L’ancien sélectionneur de l’Italie est sans club depuis son départ de la Squadra Azzurra, il restait en Serie A sur un titre avec Naples. Spalletti est donc en pôle position explique La Gazzetta dello Sport au lendemain de l’éviction d’Igor Tudor. La mission pour la Juventus est de trouver quelqu’un assez rapidement vu la série dramatique que traverse la Vieille Dame, Raffaele Palladino et Roberto Mancini sont les deux possibilités en cas d’échec avec Luciano Spalletti, on devrait avoir la réponse assez rapidement. Après la Roma, l’Inter Milan et Naples, le technicien italien pourrait donc découvrir la Juventus.