PSG : l’inarrêtable Ferran Torres marche déjà sur les pas de Zlatan Ibrahimović

Le Paris Saint-Germain a remporté le Classique face à l’Olympique de Marseille (1-2) au terme d’une rencontre longtemps indécise au Vélodrome. Dominateurs dans le jeu et largement supérieurs dans la maîtrise du ballon, les Parisiens ont pourtant longtemps manqué d’efficacité devant le but avant de faire la différence en seconde période. Après l’ouverture du score de Ferran Torres (66e), Marseille a rapidement égalisé par Angel Gomes (72e), mais Marquinhos a finalement offert la victoire au PSG trois minutes plus tard. Un succès important pour le club de la capitale, qui restait sur un début de saison poussif en Ligue 1 et qui enchaîne désormais une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

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Et dans ce PSG encore à la recherche de son meilleur visage, Ferran Torres continue de s’imposer comme une véritable évidence. Arrivé cet été dans la capitale, l’Espagnol avait déjà rapidement marqué les esprits depuis ses débuts sous le maillot parisien. Sa capacité à être immédiatement efficace lui permet de prendre une place de plus en plus importante dans le groupe de Luis Enrique, alors que la concurrence est pourtant particulièrement forte dans le secteur offensif. Face à l’OM, il a encore frappé au moment où Paris en avait le plus besoin. Une nouvelle réalisation qui confirme son incroyable dynamique et qui commence sérieusement à donner du fil à retordre à son entraîneur.

Ferran fait aussi bien que Zlatan

Entré en jeu à la 59e minute à la place de Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres n’a eu besoin que de sept minutes pour faire basculer le Classique. Sur un centre parfaitement travaillé de Désiré Doué depuis le côté gauche, l’attaquant espagnol s’est glissé entre CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd pour surgir seul à six mètres et placer une reprise précise dans la lucarne gauche de Jeffrey De Lange. Un but de pur renard, mais surtout une nouvelle démonstration de son efficacité. Ferran Torres a inscrit 7 buts sur ses 7 premiers tirs cadrés avec le Paris Saint-Germain en compétition officielle. Seul Zlatan Ibrahimovic a connu des débuts plus prolifiques que l’Espagnol avec le club de la capitale, avec 8 buts en 6 rencontres. En zone mixte, l’ancien buteur de Manchester City et du FC Barcelone a joué la carte de l’humilité. «Il faut juste prendre sa chance. Parfois tu as de la chance et tu marques, parfois tu ne marques pas. La seule chose à faire, c’est de continuer d’essayer, encore et encore.»

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Forcément, cette efficacité pose désormais un véritable problème de riche à Luis Enrique. Le technicien espagnol dispose déjà d’un secteur offensif particulièrement fourni avec Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué ou encore les autres solutions présentes dans son groupe comme Mika Godts, mais Ferran Torres continue de pousser très fort derrière les titulaires. «Je suis spécialement content de toutes nos recrues. Ils apportent tous. Ils nous apportent des choses importantes. Pour continuer à grandir en tant qu’équipe, on a besoin d’eux, spécialement Ferran, qui est dans une forme incroyable. Il est surtout fort dans les appels dans l’axe, il prend l’espace. Et quand tu as des milieux comme les nôtres, avec la qualité pour faire des passes… Il est dans un très bon moment et on est content de l’avoir», a expliqué le coach espagnol. Meilleur buteur du PSG en Ligue 1 cette saison avec 4 réalisations, le champion du monde espagnol ne se contente plus d’être une solution supplémentaire dans la rotation. Il devient un candidat sérieux à davantage de temps de jeu, voire à une place dans le onze. Et avec une telle efficacité à chaque apparition, Luis Enrique aura de plus en plus de mal à l’ignorer.