LdC : Julian Alvarez bat un record de Lionel Messi
Hier soir, l’Atlético de Madrid a manqué le coche et n’a pu qu’accrocher le match nul contre Arsenal au Metropolitano (1-1). Une demi-finale de Ligue des Champions plus calme que celle entre le PSG et le Bayern Munich pour les supporters, mais pas pour Julian Alvarez. En effet, le buteur argentin de la troupe à Diego Simeone est celui qui a égalisé pour les siens. De plus, l’attaquant a battu un record fantastique lors du choc.
Il est devenu le Sud-Américain le plus rapide de l’histoire de la Ligue des Champions à marquer 25 buts en 41 matchs, battant ainsi le record de Lionel Messi avec un total de 25 réalisations en 42 rencontres. Une performance qui le pousse déjà dans les cours des grands, et ce, autour d’une équipe qui n’est pourtant pas favorite au titre. Rendez-vous à Londres mardi prochain…
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