Le Brésil pourrait affronter le Sénégal en juin

À défaut d’avoir trouvé un nouveau sélectionneur pour pallier le départ de Tite, la confédération brésilienne de football multiplie les pistes pour déterminer ses futurs adversaires. Ce vendredi, le media Globoesporte dévoile que la CBF mènerait en effet des discussions pour disputer deux rencontres amicales cet été.

La publication précise que cette tournée estivale pourrait avoir lieu dans la péninsule ibérique. Pour l’heure, le Brésil pourrait ainsi affronter la Guinée à Lisbonne, en juin, avant de s’envoler quelques jours plus tard pour Barcelone et y défier le Sénégal. Initialement, le souhait du président de la CBF Ednaldo Rodrigues était de se confronter à plusieurs grosses sélections européennes, mais aucun créneau n’a pu être trouvé sur la période en raison des matches de qualifications à l’Euro 2024 et de la Ligue des Nations. En mars dernier, les coéquipiers de Vinícius Júnior avaient notamment disputé une autre rencontre amicale face une sélection africaine : le Maroc, contre qui ils s’étaient d’ailleurs inclinés à Tanger (2-1).

