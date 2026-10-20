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Une star de Premier League surprise à Paris par les manifestations du 17 octobre

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Police @Maxppp

Le mouvement social du 17 octobre dernier et les violences qui ont suivi ont fait le tour du monde. Sans surprise, les images des casseurs venus piller et saccager Paris en ont choqué plus d’un. C’est dans cette ambiance tendue que Jordan Pickford et sa femme, Megan, ont débarqué dans la capitale française samedi dernier. Cette dernière a partagé les coulisses de leur séjour sur TikTok.

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« Venez à Paris avec mon mari et moi. 24 heures à Paris avec une touche d’originalité. Pas du tout au courant que la capitale était en ruines », a-t-elle posté, avant de confier son émotion après avoir assisté au concert de Céline Dion. Elle a ensuite ajouté : « Lorsque notre chauffeur est venu nous chercher, il nous a conseillé de rentrer directement à l’hôtel. » Le couple a ainsi regagné son hôtel parisien en toute sécurité. Le lendemain, après une visite à Notre-Dame, Megan a publié un dernier extrait accompagné de ce message : « mes pensées vont à toutes les personnes touchées. »

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