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Officiel Ligue 1

Strasbourg s’offre un jeune attaquant du Real Madrid

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Hugo Oliveira @Maxppp

Malgré une pré-saison compliquée avec plusieurs défaites à son actif, le RC Strasbourg se prépare au début du championnat ce vendredi avec un déplacement sur la pelouse de Marseille (20h45). Pour être prêt à affronter les Phocéens au Vélodrome, le club alsacien continue sur son mercato ambitieux avec plusieurs recrues prometteuses pour l’avenir.

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Ce lundi, le RCSA a annoncé l’arrivée du jeune buteur Jacobo Ortega. L’attaquant de 20 ans arrive en provenance du Real Madrid où il avait inscrit 18 buts la saison dernière avec la Castilla. «Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer l’arrivée de Jacobo Ortega. L’attaquant espagnol s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2031», précise Strasbourg dans son communiqué.

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