Strasbourg s’offre un jeune attaquant du Real Madrid

Malgré une pré-saison compliquée avec plusieurs défaites à son actif, le RC Strasbourg se prépare au début du championnat ce vendredi avec un déplacement sur la pelouse de Marseille (20h45). Pour être prêt à affronter les Phocéens au Vélodrome, le club alsacien continue sur son mercato ambitieux avec plusieurs recrues prometteuses pour l’avenir.

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𝐷𝑒𝑠 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒̀𝑟𝑒𝑠…



𝙀𝙩 𝙥𝙖𝙧𝙛𝙤𝙞𝙨 𝙨𝙚 𝙘𝙧𝙤𝙞𝙨𝙚𝙣𝙩 💙



▸ #MercatoRCSA | #120ansDePassion pic.twitter.com/RDdn4WJXkz — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 17, 2026

Ce lundi, le RCSA a annoncé l’arrivée du jeune buteur Jacobo Ortega. L’attaquant de 20 ans arrive en provenance du Real Madrid où il avait inscrit 18 buts la saison dernière avec la Castilla. «Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer l’arrivée de Jacobo Ortega. L’attaquant espagnol s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2031», précise Strasbourg dans son communiqué.