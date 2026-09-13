Liverpool : l’Angleterre est totalement bluffée par Jérémy Jacquet

Comme Leny Yoro et Mamadou Sarr, deux camarades de sa promo 2005 en sélections de jeunes et eux aussi partis tenter leur chance en Premier League, Jérémy Jacquet a dû s’accommoder d’une pression bien différente en quittant la Ligue 1 pour Liverpool. Si le saut était immense, de Clermont à Rennes avant d’atterrir à Anfield en l’espace de 18 mois, le défenseur de 21 ans est en train de s’approprier cette nouvelle dimension.

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Recruté pour 70 millions d’euros, Jacquet s’est déjà solidement installé comme un titulaire depuis le début de saison en Angleterre. Ses premières sorties ont marqué les esprits chez les observateurs, moins chez son entraîneur Andoni Iraola, qui avait rapidement cerné le phénomène : «Jeremy était un joueur que je connaissais très bien, avant même de signer pour Liverpool. Il est jeune, mais je pense qu’il possède déjà tous les outils dont nous aurons besoin pour ce poste», confiait le coach espagnol ces dernières semaines.

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Les supporters des Reds en sont déjà fans

Buteur lors de son premier match de préparation face à Côme sous le maillot des Reds (2-0), Jacquet a vite pris le pli de l’intensité du championnat anglais. Il faut dire que son entraîneur ne lui a pas non plus vraiment laissé le choix. Malgré un avertissement reçu en début de seconde période face à Ipswich (0-2), l’ancien coach de Bournemouth avait pris le parti de le laisser sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final, après l’avoir sorti lors des deux précédents matchs pour le préserver. Il a joué l’intégralité des minutes de son équipe depuis (Ronald Araujo a été décalé au poste de latéral droit), et ses deux dernières prestations face à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions pour ses débuts dans la compétition (2-1), puis face à Fulham hier (0-0), ont laissé une impression marquante.

Jérémy Jacquet vs Fulham 😳🇫🇷



Patron défensif et qualité balle au pied 🌟#PremierLeague pic.twitter.com/lrauCgfdvo — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 12, 2026

This Is Anfield, média dédié à l’actualité des Reds, écrit : «Jacquet est déjà indispensable. Faisant preuve d’un sang-froid balle au pied que nous n’avions pas pu apprécier chez Ibrahima Konaté, Jacquet a apporté une assurance à la défense.» Le Liverpool Echo ajoutait hier après le match contre Fulham : «on oublie trop facilement qu’il n’a que 21 ans. Sans le Français, les Reds auraient perdu face aux Cottagers. Il a réalisé un sauvetage miraculeux sur sa ligne en première mi-temps. Sur les recrues qui ont joué, Jacquet a été le meilleur du lot. Il ne fait aucun doute que Liverpool a recruté une perle rare.» Diffuseur de la Premier League en France, Canal+ a publié une compilation du match de Jacquet face à Fulham hier. Un simple passage sur les réseaux sociaux suffit pour constater la popularité déjà acquise par le Français auprès des supporters des Reds. Pour lui, le défi consistera à maintenir ce niveau d’exigence dans la durée. À partir de là, Jacquet pourra nourrir de nouvelles perspectives, comme celle d’une convocation en équipe de France.