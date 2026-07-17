Bordeaux : le communiqué des Ultramarines sur la situation du club

La situation des Girondins de Bordeaux continue de s’assombrir. Après l’échec du projet de reprise porté par Sparta Capital, la commission d’appel de la DNCG a confirmé l’exclusion du club des compétitions nationales. À ce jour, les Marine et Blanc sont promis au mieux à une évolution en Régional 1 (D6), tandis que le spectre d’une liquidation judiciaire plane toujours au-dessus de l’institution si aucun repreneur ne se manifeste dans les prochaines semaines.

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[ Communiqué ] Pour la survie du Girondins !



Dimanche, 18 heures, place Jean Moulin. pic.twitter.com/wakGUJORmq — Ultramarines Bordeaux 1987 (@ub87officiel) July 17, 2026

Face à cette situation dramatique, les Ultramarines 1987 ont publié un long communiqué intitulé « Pour la survie des Girondins ! ». Le principal groupe de supporters dresse un réquisitoire contre les différents responsables de la chute du club, de la vente par M6 aux investisseurs américains, avant de cibler très directement Gérard Lopez. Ils estiment que celui qui était arrivé en 2021 avec la promesse de sauver les Girondins porte une « responsabilité écrasante » dans le désastre actuel. Selon eux, en cinq ans, l’homme d’affaires luxembourgeois a conduit le club « à une impasse historique », le laissant « sans argent, sans repreneur, criblé de dettes » et désormais au bord de la disparition. Les Ultramarines lui reprochent également la manière dont il quitte le club, estimant qu’il abandonne les supporters, les salariés et les joueurs, et affirment que « l’histoire doit définitivement s’écrire sans lui ». Malgré leur colère, ils appellent toutefois à ne pas perdre de vue l’essentiel : sauver les Girondins. « Les Girondins de Bordeaux sont en situation de mort imminente », écrivent-ils, avant de conclure : « Il n’y a plus qu’un enjeu aujourd’hui : que les Girondins de Bordeaux survivent à ceux qui les ont conduits à leur perte. »