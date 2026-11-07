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Ligue 1

PSG : Luis Enrique complimente Zinédine Zidane mais refuse de le conseiller

Par Jordan Pardon
1 min.
Zidane sur le banc face à la Belgique @Maxppp
PSG 1-0 Troyes
winamax
1 1.08 N 9.00 2 14.0 1er pari remboursé

À la différence du rôle qu’il occupe parfois en club, comme ce soir face à Troyes (1-0), Warren Zaïre-Emery est considéré comme un milieu de terrain par Zinédine Zidane, et non comme un latéral droit. Le sélectionneur des Bleus l’a réaffirmé hier au moment d’annoncer sa liste pour les deux rencontres de Ligue des Nations en Italie, le 12 novembre, puis à Bordeaux contre la Turquie, trois jours plus tard.

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« Je ne vois pas du tout Warren Zaïre-Emery arrière droit. Il est bien au milieu de terrain, on n’est pas en club. Quand je sélectionne un joueur, je veux le voir dans sa position », avait déclaré ZZ. En ce moment, le titi parisien excelle aux deux postes, alors son entraîneur Luis Enrique s’est abstenu de conseiller Zinédine Zidane sur son utilisation. « Si j’ai un conseil à donner à Zinédine Zidane ? Chaque entraîneur fait son travail, Zidane le fait très bien », s’est contenté de dire le coach parisien.

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