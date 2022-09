Le gros sprint final du PSG pour son opération dégraissage

La suite après cette publicité

Le PSG s'était donné une mission durant ce mercato : dégraisser à tout prix son effectif. Avec le recul et à la faveur d'une dernière journée très animée, on peut dire que le club français a réussi son coup. Cet été, pas moins de 25 éléments sont partis entre les ventes et les prêts. La méthode de Luis Campos, nouvel homme fort de l'organigramme, a fonctionné.

Tout de suite après son arrivée, le Portugais a formé un groupe d'indésirables constitué de Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Leandro Paredes, Rafinha, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Éric Junior Dina Ebimbe, Julian Draxler et Mauro Icardi. Aujourd'hui, Rafinha et Icardi doivent se sentir bien seuls. Ils sont les deux derniers, n'ayant pas (encore) trouvé preneur.

6 départs lors du dernier jour du mercato !

Car hier, Kurzawa est parti à Fulham sous la forme d'un prêt, Gueye a retrouvé Everton de manière définitive et Diallo a filé à Leipzig en prêt avec option d'achat. Trois autres jeunes sont partis : Anfane Ahamada Mze prêté à Martigues (N1), Garissone Innocent transféré à Eupen (Belgique) et Tidjany Touré qui a rejoint Feyenoord. Ils ne faisaient pas partie du groupe Elite destiné à aider l'équipe première.

Même des éléments récalcitrants ont fini par accepter l'idée d'un départ. Ander Herrera est retourné à Bilbao et Paredes a filé du côté de la Juventus. Point noir tout de même, le PSG continue de payer une partie de leurs émoluments. Car d'un point de vue économique, ce mercato n'est pas une totale réussite. Il y a finalement eu peu de rentrées d'argent (Kalimuendo, Kherer et Gueye surtout), ce qui était pourtant un objectif de départ.