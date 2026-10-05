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Éliminatoires Euro

Euro 2028 : la France sera dans le chapeau 1 des éliminatoires

Par Aurélien Macedo
1 min.
Jérémy Jacquet @Maxppp

Suite à sa large victoire 4-1 contre la Belgique et à la défaite de la Turquie contre l’Italie (3-1), la France vient d’assurer sa place dans le top 3 de son groupe de Ligue des Nations au même titre que les Pays-Bas, la Grèce, le Portugal et donc l’Italie.

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Ces cinq équipes feront donc partie des 12 équipes qui seront dans le chapeau 1 des éliminatoires du prochain Championnat d’Europe. La Turquie qui sera dans les 4 moins bonnes équipes de la Ligue A est assurée de figurer dans le chapeau 2 des éliminatoires de l’Euro 2028.

Pub. le - MAJ le
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