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Ligue des Champions

FC Bruges - Aston Villa : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Unai Emery @Maxppp
Club Bruges Aston Villa

Ce mardi, on a le droit au retour de la Ligue des Champions. Et pour lancer cette première journée, on a le droit à un joli duel entre le FC Bruges et Aston Villa. À domicile, les Belges s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Yann Sommer dans les cages derrière Kyriani Sabbe, Lee Han-Beom, Brandon Mechele et Joaquin Seys. Le milieu de terrain est assuré par Freddie Potts et Hans Vanaken avec Hugo Vetlesen un cran plus haut. Devant, Nicolo Tresoldi est soutenu par Carlos Forbs et Jan Virgili.

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De leur côté, les Villans s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Zion Suzuki qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Pau Torres et Ian Maatsen en défense. Joao Gomes et Boubacar Kamara composent l’entrejeu avec Emiliano Buendia un cran plus haut. Devant, Nicolas Jackson est en attaque avec John McGinn et George Hemmings derrière lui.

Les compositions

FC Bruges :

Club Bruges

4-2-3-1
Officielle

Aston Villa :

Aston Villa

4-2-3-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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