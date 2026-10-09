LdC : avant Lens, le Sporting renverse Braga

Ce vendredi, le RC Lens s’est imposé face à l’OL en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Un succès précieux pour la bande à Cahuzac, qui renoue avec le succès après quatre matches sans succès dans l’élite. Ce mardi, les Sang et Or affrontent le Sporting CP en Ligue des Champions.

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De leur côté, les Portugais ont réalisé un match complet face à Braga en championnat ce vendredi soir. Après avoir concédé l’ouverture du score sur un CSC de son gardien, le club lisboète a renversé la vapeur en seconde période avec trois buts inscrits par Luis Suarez, un contre son camp de Bernardo côté Braga et Zalazar. Avec ce succès, le Sporting grimpe à la 2e place et est prêt pour Lens.