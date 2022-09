Liga, limites salariales : bond spectaculaire du FC Barcelone, le Real Madrid toujours en tête

Depuis plusieurs années maintenant, la Liga a choisi d'être assez transparente concernant la gestion économique des clubs espagnols. Outre un suivi assidu des dépenses et un encadrement strict de la masse salariale, la Ligue espagnole dévoile aussi publiquement certains chiffres. Ce vendredi, la Liga a d'ailleurs dévoilé la limite des coûts des équipes sportives (SLCL) après la fin du mercato. En des termes plus compréhensibles, il s'agit du plafond salarial, qui représente le montant maximum que chaque club peut dépenser pour son effectif. Il est calculé en fonction des revenus et des dépenses de l'équipe.

Pour la troisième année consécutive, le Real Madrid domine ce classement avec le plafond le plus élevé (683 millions). Une somme colossale, mais qui a diminué de 56,16 millions d'euros comparés à il y a 6 mois au moment de la fin du mercato d'hiver. Cela pourrait notamment s'expliquer par le manque de ventes cet été ou par l'achat notamment d'Aurélien Tchouameni qui a quasiment coûté 100 millions d'euros avec bonus. Mais ce classement est surtout marqué par l'incroyable ascension du... FC Barcelone.

Le FC Barcelone monte à la deuxième place

C'est simple, en seulement 6 mois, le FC Barcelone est passé d'un plafond salarial dans le négatif (-144 millions) à 656 millions. Une remontée exceptionnelle alors que le club catalan était au fond du gouffre il y a quelques mois encore. Durant tout l'été, Joan Laporta a tout fait pour que le club guérisse financièrement. D'abord le FC Barcelone a vendu des pourcentages de ses revenus liés à ses droits TV de la Liga et il a aussi réussi à se séparer de quelques gros salaires également. Résultat, le Barça quitte enfin le négatif et par conséquent la règle du 1/3 ou 1/4 pour pouvoir signer des joueurs. Pour rappel, cette règle de la Liga obligeait le club à dépenser qu'un quart de ses revenus récoltés (ou un tiers).

Pour illustrer encore mieux la folle remontée du club catalan, la comparaison avec l'année dernière à la même période est aussi intéressante. Au début de saison 2021-2022, le FC Barcelone avait un plafond salarial de 97,94 M€ et se situait à la 6eme place. Depuis, les choses ont donc bien évolué. Pour compléter le podium de cette année, on retrouve sans surprise l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros ont un plafond salarial de 341 millions soit deux fois moins que son rival le Real Madrid. Une belle augmentation pour, eux aussi, puisqu'ils étaient à 161 millions lors du mercato d'hiver. Enfin, Elche et Gérone avec un peu plus de 42 millions, sont les deux équipes avec la limite salariale la plus basse.

Le classement des 20 clubs de Liga :